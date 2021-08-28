Beyoğlu’nda ağaca çarpan taksi hurdaya döndü sürücü ağır yaralandı

Kaza, 05.30 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzeri Kasımpaşa istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Piyalepaşa Bulvarı üzerinden Kasımpaşa istikametine seyir halinde olan Ali Atik idaresindeki 34 TBA 82 plakalı taksi, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bulvar üzerinde bulunan ağaca çarptı.





SÜRÜCÜ HURDAYA DÖNEN TAKSİDE SIKIŞTI

Çarpmanın etkisiyle taksi hurdaya dönerken sürücü Ali Atik bulunduğu yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.





ARKADAŞLARI OLAY YERİNE KOŞTU

Kazayı duyan Ali Atik'ın taksici arkadaşları olay yerine koştu. Kaza nedeniyle yolda trafik oluştu. Hurdaya dönen taksinin çekici yardımıyla olay yerinen kaldırılması sonrasında yol temizlik ekipleri çevreye saçılan cam ve hurda parçalarını süpürdü. Yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri, kazayla ilgili çalışma başlattı.