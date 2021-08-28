Bıçaklı kavgada 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Bu sırada Özkayın, kalbi ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Olayın ardından Uğur B., olay yerinden kaçarken, çevredekilerin haber vermesi ile Özkayın, olay yerine çağrılan 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Firari Uğur B., ise Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa süre sonra saklandığı yerde yakalandı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.