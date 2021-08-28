DEAŞ’lı terörist havalimanında suçüstü yakalandı! O anlar saniye saniye kaydedildi

Yapılan incelemede sahte pasaportla Türkiye'ye girmeye çalışan kişinin Rus uyruklu Abu Umar D. olduğu tespit edildi. DEAŞ terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle geçen yıl Türkiye'den sınır dışı edilen Abu Umar D.'nin , Mısır'ın başkenti Kahire'den geldiği, sahte pasaportu da Gana'dan kargo yoluyla temin ettiği belirlendi.