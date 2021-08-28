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Giriş Tarihi: 28.8.2021 14:33

Diyadin’de patlama: 1 ölü, 3 yaralı

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Diyadin’de patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Ağrı’nın Diyandin ilçesinde bir çoban, arazide bulduğu bir cismi değerli bir madde sanarak eve götürdü. Evde açmaya çalıştığı cisim patlayınca hayatını kaybetti. Evin diğer üyeleri ise yaralı olarak kurtuldu.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde meydana gelen patlamada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre bu gün sabah 9.00 sularında Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit Köyü Çoban mezrasında ikamet eden M.T. oğlu ile birlikte hayvan otlattığı sırada bulduğu yabacı cismi, değerli bir şey sanarak evine götürdü. M.T evinde yabancı cismi açmaya çalışırken meydana gelen patlamada olay yerinde hayatını kaybederken oğlu N.T, kızı D.T ve eşi S.T yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı

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Diyadin’de patlama: 1 ölü, 3 yaralı
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