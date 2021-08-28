Ehliyetsiz 17 yaşındaki sürücü otomobille şarküteri dükkanına girdi

Bahçelievler Koca Sinan Merkez Mahallesi Mahmut Bey Caddesi'nde saat 13.20 sıralarında meydana geldi. Bağcılar istikametine giden 17 yaşındaki Mücahit Y. isimli sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki araca çarptı. Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki bariyerleri kırdıktan sonra şarküteri dükkanına girdi. Kazada 17 yaşındaki sürücü yara almadan atlatırken, yanındaki yolcu ise kolundan yaralandı.
O sırada tezgahta mal dizen Atilla isimli iş yeri sahibi ise yarım metre ile kazadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücüyü gözaltına aldı.
"YARIM METREYLE KURTULDU"
Kazadan kıl payı kurtulan Atilla isimli dükkana sahibi, "Dışarda mal diziyordum. Bir baktım ki araba içeride. Benim gördüğüm kadarıyla araba arkadan çok aşırı hızlı geliyordu ne kadar hızlı olduğunu bilmiyorum çünkü hızı vardı. Orada dubayı kırdı sonra içeri girdi. Çok şükür kimseye bir şey olmadı."dedi.