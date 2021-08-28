Ehliyetsiz 17 yaşındaki sürücü otomobille şarküteri dükkanına girdi

"YARIM METREYLE KURTULDU"

Kazadan kıl payı kurtulan Atilla isimli dükkana sahibi, "Dışarda mal diziyordum. Bir baktım ki araba içeride. Benim gördüğüm kadarıyla araba arkadan çok aşırı hızlı geliyordu ne kadar hızlı olduğunu bilmiyorum çünkü hızı vardı. Orada dubayı kırdı sonra içeri girdi. Çok şükür kimseye bir şey olmadı."dedi.