Ettehiyyatü Duası Okunuşu Ve Anlamı - Ettehiyyatü (Tahiyyat) Arapça Okunuşu, Türkçe Meali Ve Fazileti

Ettehiyyatü (Tahiyyat) duası beş vakit namazın ilk ve son oturuşlarında okunmaktadır. Bu nedenle de tüm namaz kılan kişilerin bilmesi gereken bir duadır. Hadi kaynaklarına göre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) "Her iki rekâtta oturduğunuz zaman; "et-tehıyyâtü lillâhhi... deyin" buyurmuştur. Tahiyyat duası okumak, ezberlemek veya anlamını öğrenmek isteyenler detayları hemen incelemeye başlayabilir. İşte Ettehiyyatü duası Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu ve anlamı!

Ettehiyyatü Duası Okunuşu

Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.

Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü

ve rahmetullâhi ve berakâtüh,

Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.

Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh

ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

Ettehiyyatü (Tahiyyat) Duası Türkçe Anlamı

Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler

Allâh-ü Te'âlâ'ya mahsustur. Ey Nebî! Allah'ın selâm,

rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve

Allah'ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun.

Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te'âlâ birdir ve yine şahâdet

ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun kulu ve Rasûlüdür.

Ettehiyyatü Duası Faziletleri

Peygamber Efendimiz (s.a.v) "Ettehiyattü duasını" Kur'an'dan bir sûre öğretir gibi ashabına öğretmiştir. (İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 24).

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v); "Her iki rekâtta oturduğunuz zaman; "et-tehıyyâtü lillâhhi... deyin" (Müslim, Salât, 24; Ebû Dâvud, Salât, 122) buyurmuştur.

Ettehiyyatü Duası Ne Zaman Okunur?

Tahiyyat duası, namazın ilk ve son oturuşlarında okunmaktadır. İki rekâtlı namazların ikinci rekâtında, üç rekât kılınan namazların ikinci ve üçüncü rekâtındaki oturuşlarda okunmalıdır. 4 rekâtlı namazların ikinci ve 4. rekâtındaki oturuşlarında okunur.

Ettehiyyatü Duası İle İlgili Hadisler

Hz. Peygamber; "Her iki rekâtta oturduğunuz zaman; "et-tehıyyâtü lillâhhi... deyin" (Müslim, Salât, 24; Ebû Dâvud, Salât, 122) buyurmuştur. Ashâb-ı kiram önceleri Allah Elçisi'nin arkasında namaz kılarken oturduklarında, "Cebrâil'e, Mikâil'e, filancaya ve falancaya selâm olsun" diyorlardı. Hz. Peygamber kendilerine dönerek, Tahiyyat duasını öğretmiş ve oturuşta Tehıyyât okununca, bunun gökte ve yerde, Allah'ın her sâlih kuluna isâbet edeceğini bildirmiştir. (Buhârî, Ezân, 148.)

Hz. Peygamber'in, Abdullah İbn Mes'ûd (r.a)'e öğrettiği "Tehıyyât" duâsı şudur:

"et-Tehıyyâtü lillâhi ve's-salavâtü ve't-tayyibâtü, es-selâmü aleyke eyyüha'n- nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh. es-Selâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhi's-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhhammeden abdühû ve rasûlüh." (Buhârî, 148, Müslim, Salât, 56, Ebû Dâvud, Salât, 12)

Anlamı: "Bütün duâlar, senâlar, bedenî ve mâlî ibadetler Allah Teâlâ'ya mahsustur. Ey Peygamber! Sana selâm olsun, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerine olsun. (Ey Rabb'imiz)! Selâm bize ve Allah'ın sâlih kullarının üzerine olsun. Şunu bilir ve herkese açıklarım ki, Allah'tan başka hiç bir gerçek mabud yoktur ve yine bilir ve açıklarım ki, Hz. Muhammed, Allah'ın kulu ve peygamberidir."