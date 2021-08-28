Evlat katili oldu

Bolu
'da, tartıştığı babası tarafından evinin önünde tüfekle vurulan 36 yaşındaki Mehmet Doğançay olay yerinde hayatını kaybetti. Olay, Gerede
ilçesine bağlı Göynükören Köyü'nde meydana geldi. Evli 2 çocuk babası Mehmet Doğançay ile babası Lütfü Doğançay (52) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Doğançay, evin önünde bekleyen oğluna balkondan tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Mehmet Doğançay kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Doğançay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma, oğlunu öldürdükten sonra olay yerinden kaçan baba Doğançay'ı ormanlık alanda yakalayarak gözaltına aldı.