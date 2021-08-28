Freni boşalan tır, devrildikten sonra alev aldı: Sürücü canını zor kutardı





"BU NOKTADA AYNI ŞEKİLDE MEYDANA GELEN 3'ÜNCÜ KAZA"

Kazayı gören bir görgü tanığı Hüseyin Turan ise olay anlarını anlattı. Turan, kum yüklü tırın yokuş aşağı seyir halindeyken bir anda savrularak tepelik noktaya çarptığını ve çarpmanın hemen ardından alev almaya başladığını ifade etti. Yaralı sürücüyle konuştuğunu da ifade eden Turan, "Frenin patlaması sonucu aracı durduramamış, imdat sistemini devreye sokamayınca aracı buradaki tepe noktaya vurarak durdurmuş. Son 3 haftada bu noktada aynı şekilde meydana gelen 3'üncü kaza bu" dedi.