Göcek’te denize giren kadını caretta ısırdı!

İNSAN BASKISI AGRESİFLEŞTİRİYOR

Yaptığı araştırmalara göre deniz kaplumbağalarının bunları yapmasının diğer bir nedenin ise, insan eliyle beslenen hayvanların bir süre sonra insanları bir besleme aracı olarak görmesine de bağlayan Asar, "Onun için bu koylarda gezi yapan tekne kaptan ve personeli, yolcularını uyarsın. Denize herhangi bir şekilde insan eliyle besin atılmasın ki hayvanlar doğal ortamında beslenmeye devam etsinler. 20 yıldır Ege ve Akdeniz sularında kaptanlık yapıyorum, deniz canlılarıyla ortak alanda yaşamayı gözlemledim ve öğrendim. Bu yüzden tekneme binen yolcuları ve diğer tekneci arkadaşları da aydınlatmaya çalışıyorum. İnsanlar ve tekne sayısı çoğaldıkça hayvanların yaşam alanları sınırlanıyor ve doğal olarak beslenme alanlarında rahat bırakılmadıkları için agresifleşiyorlar" diye konuştu.