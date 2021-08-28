İSKİ evini başına yıktı

İstanbul Büyükçekmece
'de yaşayan İnşaat Mühendisi Ali Söylemez'in binbir emekle yaptığı evi İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'ne bağlı İSKİ
tarafından yıkıldı. Karaağaç Mahallesi'nde bulunan evini kanunlara uygun bir şekilde yaptığını belirten Söylemez, yaklaşık 1 milyon lira zararı olduğunu söyledi. Söylemez, kendisine tebligat yapılmadan evinin yıkıldığını belirterek konuyla ilgili hukuki süreci başlattığını ifade etti.
"İSKİ bu işi hukuki ve usul yönünden bilseydi burayı yıkmazdı" diyen Söylemez şunları kaydetti: "Mafyavari takılmayı tercih ettiler. Arkadan birileri gidin ne gerekiyorsa yapın, hiç kimse de bir şey yapmaz zihniyeti var. Pes etmeyeceğiz. Havza koruma kanunu bahane. Burada İBB ve Büyükçekmece belediyesi ortak bir proje yapacak. Burayı rant alanı yapmak için bizi kurban seçtiler." Hukuki süreç başlatacağını da belirten Söylemez "Bu işin peşini kesinlikle bırakmayacağız. Ne olursa olsun, çok ciddi usulsüzlükler yaptılar" diye konuştu.