İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte alternatif yollar...

İstanbul Valilği'nden yapılan açıklamada, "Tiger 3" adlı sinema filminin reklam çekimleri nedeniyle 28-29 Ağustos'ta bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı. Açıklamada 28 Ağustos'ta 08.00-14.00, 29 Ağustos'ta ise 06.00 - 12.00 saatleri arasında bazı yolların kapanacağı belirtildi. Geçici süreyle trafiğe kapatılacak güzergahlar ile tarih ve saatleri şöyle:

28 AĞUSTOS KAPANACAK YOLLAR VE ALTERNATİFLERİ (Kapama Saati 08.00-14.00)

1- Hacıosman Bayırı Caddesi'nden gelen trafik akımı tünel girişinden kesilerek, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi yönüne verilecektir.

2- Sarıyer Çayırbaşı Tüneli Hacıosman Çıkışı, bariyerle kontrol edilen geçiş noktası görevlilerimizce kapatılacaktır.

ALTERNATİF YOLLAR

1- Trafik Bahçeköy Caddesi üzerinden Kefeliköy ve Çayırbaşı istikametine yönlendirilecektir.

29.08.2021 GÜNÜ KAPANACAK YOLLAR VE ALTERNATİFLERİ (Kapama Saati 06.00-12.00)

1- Reşadiye Caddesi Eyüp istikameti Galata Köprüsü girişleri

2- Ragıpgümüşpala Caddesi Zeytinburnu istikameti Galata Köprü girişleri (Galata Köprüsü Fatih (Eminönü) ilçesinden Beyoğlu (Karaköy) istikameti trafiğe kapatılacaktır.)

ALTERNATİF YOLLAR

1- Unkapanı (Atatürk Köprüsü)

2- Haliç Köprüsü

3- Ragıpgümüşpala Caddesi

4- Balat Sahil Yolu

5- Reşadiye Caddesi

6- Ragıpgümüşpala Caddesi U Dönüşler Unkapanı istikameti