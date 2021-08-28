İtfaiyecilerden Mahmure anneye vefa

1936 yılı Türkiye güzeli olan Dr. Mahmure Birsen Sakaoğlu, 25 milyon lirayı bulan mirasını kendisini iki kez yangından kurtaran Fatih İtfaiyesi
çalışanlarına bırakmıştı. 18 yıl süren dava sonunda Sakaoğlu'nun mirasçıları olarak kabul edilen 272 itfaiyeci, onun adına dernek kurma kararı aldı. Dernek çalışmalarını SABAH'a anlatan itfaiyecilerden Abdülkadir Taş, "Mademki bize bu mirası bıraktı, bizler de mirasçıları olarak ona sahip çıkmamız gerekir. Onun adına belli hizmetler yapıp, ismini yaşatmak istiyoruz. Yılda bir kabri başında toplanalım, Kuran okutalım, mezarının temizliğini ve bakımını yapalım diye düşündük. Ancak bizler de Mahmure anne gibi ölüp gideceğiz. O hiç unutulmasın, hep hatırlansın diye dernek kurma kararı aldık" dedi. Bir diğer itfaiyeci İlyas Kuşaklı ise "Hayattayken öğrenci okutmak gibi bazı istekleri olduğunu öğrendik. Bunun üzerine çalışmalarımız var" diye konuştu. İstanbul Fatih
'te 94 yaşındayken hayatını kaybeden Sakaoğlu tüm mirasını, 3 ve 91 yaşındayken kendisini iki kez yangından kurtaran Fatih İtfaiyesi ekiplerine bağışlamıştı.