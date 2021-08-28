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Giriş Tarihi: 28.8.2021 14:43

Jandarma organize göçmen kaçakçılığına 'dur' dedi

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Jandarma organize göçmen kaçakçılığına ’dur’ dedi

Hatay’da organize göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda, 43 yasa dışı göçmen, 21 bin 750 lira ve 4 bin 500 ABD doları ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan göçmen kaçakçılığını organize eden 3 kişiden 1’i tutuklandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Reyhanlı İlçesi Gültepe Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen operasyonda evde yapılan aramada ülkeye kaçak yollarla giren Suriye uyruklu 43 düzensiz göçmen 21 bin 750 Türk Lirası ve 4 bin 500 ABD doları ele geçirildi olayla ilgili ev sahipleri A.E., A.S. ve M.D.Z. isimli şahıslar göz altına alındı.

Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan göçmen kaçakçısı organizatörler adli mercilere sevk edildi. A.S. ve M.D.Z. isimli şahıslar adli mercilerce adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, A.E. tutuklanarak cezaevine konuldu. Ülkeye kaçak yollarla giren 43 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl göç İdaresi'ne teslim edildi.

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Jandarma organize göçmen kaçakçılığına 'dur' dedi
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