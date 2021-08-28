Jandarma organize göçmen kaçakçılığına ’dur’ dedi

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Reyhanlı İlçesi Gültepe Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen operasyonda evde yapılan aramada ülkeye kaçak yollarla giren Suriye uyruklu 43 düzensiz göçmen 21 bin 750 Türk Lirası ve 4 bin 500 ABD doları ele geçirildi olayla ilgili ev sahipleri A.E., A.S. ve M.D.Z. isimli şahıslar göz altına alındı.

Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan göçmen kaçakçısı organizatörler adli mercilere sevk edildi. A.S. ve M.D.Z. isimli şahıslar adli mercilerce adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, A.E. tutuklanarak cezaevine konuldu. Ülkeye kaçak yollarla giren 43 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl göç İdaresi'ne teslim edildi.