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Giriş Tarihi: 28.8.2021 21:31

Kadını uyaran şahıs neye uğradığını şaşırdı! Bıçaklanarak yaralandı

İHA
Kadını uyaran şahıs neye uğradığını şaşırdı! Bıçaklanarak yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, uyardığı kadın tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Hunat Cami yanında iddiaya göre, çevreye rahatsızlık veren Derya T.'yi uyaran S.T. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Derya T., yanında bulunan ekmek bıçağıyla S.T.'yi bıçakladı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı S.T., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri ise Derya T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kadını uyaran şahıs neye uğradığını şaşırdı! Bıçaklanarak yaralandı
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