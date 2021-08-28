Kavurucu sıcaklar bunaltacak

Arap Yarımadası'ndan gelen ve Türkiye
'nin büyük bölümünü etkileyen sıcak hava akımı, sıcaklık değerlerini mevsim normallerinin üzerine çıkardı. Kavuran sıcakların, bugün ve yarın da Marmara
, Ege
, Akdeniz
, İç Anadolu
ve Güneydoğu Anadolu
bölgelerinde etkili olması bekleniyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle bu bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinden 4 ila 8 derece daha fazla hissediliyor. Uzmanlar, öğle saatlerinde dışarı çıkmanın tehlikeli olabileceğini belirterek "11.00 ila 16.00 saatleri arasında sıcak hava dalgasından dolayı özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanların sıcak çarpması ve vücutta sıvı kaybına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerek" uyarısında bulundu.
MANDALARDAN ÇAMUR BANYOSU
İstanbul
'da termometreler dün 36 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan İstanbullular, Beşiktaş, Bebek, Ortaköy, Emirgan ve Sarıyer sahil şeridine akın etti. Bazıları denize girerek serinledi. Sıcaklar, insanları olduğu kadar hayvanları da etkiledi. Eyüpsultan'ın Pirinççi Köyü'ndeki manda sürüleri, bunaltıcı sıcaklardan korunmak için camış gölünde çamur banyosu yapıyor. O anlar SABAH objektifiyle görüntülendi. Mandaların sahibi besici Cemal Ergin "Havalar sıcak olduğu için buldukları ilk serin noktalara giriyorlar. Günde 2-3 saat suyun içinde yatıyorlar, bir daha da çıkmıyorlar. O kadar güzel keyif yapıyorlar ki ben bile kıskanıyorum" dedi.
Mustafa KAYA - Bulut YAMANDAĞ - İrem Nur SONGUR /
SABAH