Koronanın yarım bıraktığı hayat

Hamile olduğu için aşı olmayan Cemile Filar (23) koronavirüse yenik düştü. Oysa aşı, koronavirüsten bebeğini ve kendisini korumak için en güçlü kalkandı. Filar eşi uzman çavuş Umut Filar ile İstanbul'dan tatile gittiği memleketi Ordu
Kabataş'ta ağabeyinin düğününe katıldı. Bir hafta sonra öksürmeye başladı. Doktor "Üşütmüşsün" dedi. İyileşemeyince bebeklerinin durumunu öğrenmek için doktora gittiler. O gün bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğunu öğrendiler. Bebeğin ismi için Umut Zeynep, Cemile ise Asya dedi. Böylece Zeynep Asya oldu... Durumu ağırlaşınca Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kovid testi pozitif çıktı. Önce Çorum'a ardından da Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Eşi ve aileden 5 kişi de karantinaya alındı. En son görüntülü konuşmalarında kocasına "Çıkacağım hastaneden, geleceğim" dedi. Ama gelemedi. Önceki gün hayatını kaybetti. Filar'ın 610 gram dünyaya gelen bebeği ise ameliyatla alınıp yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kuvöze kondu. Filar, Kabataş Yeniceli Mahallesi'nde aile kabristanına defnedildi. Umut Filar şunları söyledi:
KIZIM, EŞİMİN EMANETİ
"11 Eylül'de evlilik yıldönümümüz. Daha bir yıl oldu evleneli. Bebeğimizin cinsiyetini bile yeni öğrenmiştik. Kovid bütün hayallerimizi yarım bıraktı. Eşim hiç görmedi bebeğini, ben ise yanlarında bile olmadım. Şimdi korkar benim kızım, ne annesi ne de babası yanında. Ne olur kızma bana Cemile, bu virüs yüzünden bebeğimizin yanında olamadım diye. Karantina bitsin gideceğim yanına. Kızım eşimin bana emaneti." Baba Temel Karakaya "Görüntülü görüşmemizde, doktoru şeftali almış, onu yiyordu. Sonra oksijen sıkıntısı başlamış" diye konuştu.
AŞISIZ GEBELERDE RİSK 2 KAT DAHA FAZLA
Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Zeki Işık: "Gebelikte Kovid-19 enfeksiyonu nedeniyle hastaneye başvurular artıyor ve ağır hastalık oranı yüksek. Erken doğum ve ölü doğum oranları Kovid-19 geçiren gebelerde 2 kat daha yüksek. Kovid-19 delta varyantının daha da bulaşıcı olması nedeniyle gebe kalmayı planlayan kadınların önce iki doz aşı yaptırmaları gerekir. Aşının kısırlık yaptığına dair bulgu yok."