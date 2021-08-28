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Giriş Tarihi: 28.8.2021 17:06

Mantardan zehirlenen büyükanne öldü, 6 torunu tedaviye altında

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Mantardan zehirlenen büyükanne öldü, 6 torunu tedaviye altında

Artvin'in Şavşat ilçesi Eskikale köyü yayla yaylasında topladıkları mantarları yiyen Güner ailesinden 7 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Mantardan zehirlenen Selfinaz Güner (89) hayatını kaybederken, 6 torunu ise tedavi altına alındı.

Olay, dün Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Eskikale köyü yaylasında meydana geldi. 89 yaşındaki Selfinaz Güner, 6 torunu ile yaylada mantar toplayarak evlerine döndüler. Topladıkları mantarları evde pişirip yiyen aile aniden fenalaştı. Yakınlarının çağırdığı ambulansla Artvin Devlet hastanesine kaldırılan Güner ve torunları tedaviye alındı. Mantardan zehirlenen 89 yaşındaki Selfinaz Güner, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Güner'in 6 torunun ise hastanede tedavisi sürdüğü beirtildi.

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Mantardan zehirlenen büyükanne öldü, 6 torunu tedaviye altında
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