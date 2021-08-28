Mantardan zehirlenen büyükanne öldü, 6 torunu tedaviye altında

Olay, dün Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Eskikale köyü yaylasında meydana geldi. 89 yaşındaki Selfinaz Güner, 6 torunu ile yaylada mantar toplayarak evlerine döndüler. Topladıkları mantarları evde pişirip yiyen aile aniden fenalaştı. Yakınlarının çağırdığı ambulansla Artvin Devlet hastanesine kaldırılan Güner ve torunları tedaviye alındı. Mantardan zehirlenen 89 yaşındaki Selfinaz Güner, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Güner'in 6 torunun ise hastanede tedavisi sürdüğü beirtildi.