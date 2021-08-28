Metrobüs bu kez köprüde kaldı

Bir süre köprü üzerinde bekleyen yolcular arkadan gelen metrobüslere bindirildi. Yaşanan arıza nedeniyle Edirne yönünde trafik yoğunluğu da oluştu.
İETT otobüsleri ve Metrobüsler İstanbullunun gündeminden düşmüyor. Son günlerde çok sık arıza yapmaya başlayan araçlar vatandaşlara büyük çile yaşatıyor. Vatandaşların otobüsleri itmesine varan sorunlar büyük tepki çekiyor.
Yaşanan duruma, gittiği Üsküdar Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde tanık olan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe bu duruma, "Bu görüntüler Ordu Altaş TV canlı yayını sırasında çekildi. Boğazın güzel manzarasında bir yayın izletmekti amacımız ama üzülerek arıza yapan metrobüs ve çile çeken İstanbulluyu gösterebiliyorum." ifadelerine yer verdi.