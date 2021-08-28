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Giriş Tarihi: 28.8.2021 18:59 Son Güncelleme: 28.8.2021 19:00

Metrobüs bu kez köprüde kaldı

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Metrobüs bu kez köprüde kaldı

İstanbul'da bakımsızlık nedeniyle yanan, yolda kalan, itilen ve sallanan toplu taşıma araçlarına bir yenisi eklendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kalan Metrobüs aracının yolcuları köprü üstünde inmek zorunda kaldı.

İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs arıza yapınca yolcular bir süre köprü üstünde beklemek zorunda kaldı.
Söğütlüçeşme-Beylikdüzü seferini yapan metrobüs bugün sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde arıza yaptı. Arıza nedeniyle yolcular metrobüsten indi.

Bir süre köprü üzerinde bekleyen yolcular arkadan gelen metrobüslere bindirildi. Yaşanan arıza nedeniyle Edirne yönünde trafik yoğunluğu da oluştu.
İETT otobüsleri ve Metrobüsler İstanbullunun gündeminden düşmüyor. Son günlerde çok sık arıza yapmaya başlayan araçlar vatandaşlara büyük çile yaşatıyor. Vatandaşların otobüsleri itmesine varan sorunlar büyük tepki çekiyor.

Yaşanan duruma, gittiği Üsküdar Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde tanık olan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe bu duruma, "Bu görüntüler Ordu Altaş TV canlı yayını sırasında çekildi. Boğazın güzel manzarasında bir yayın izletmekti amacımız ama üzülerek arıza yapan metrobüs ve çile çeken İstanbulluyu gösterebiliyorum." ifadelerine yer verdi.

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Metrobüs bu kez köprüde kaldı
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