Metrobüs bu kez köprüde kaldı

Yaşanan duruma, gittiği Üsküdar Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde tanık olan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe bu duruma, "Bu görüntüler Ordu Altaş TV canlı yayını sırasında çekildi. Boğazın güzel manzarasında bir yayın izletmekti amacımız ama üzülerek arıza yapan metrobüs ve çile çeken İstanbulluyu gösterebiliyorum." ifadelerine yer verdi.