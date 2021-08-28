Miras kavgasında kardeşini öldürdü

53 yaşındaki Elfer İlkbahar son kez konuşmak için evine gittiği ağabeyi 58 yaşındaki Alaaddin İlkbahar'dan yine olumsuz cevap alınca kafasına doğalgaz borusuyla vurdu. Kafatası kırılan ağabey İlkbahar olay yerine yaşamını yitirdi.



Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde oturan Alaaddin İlkbahar, miras yüzünden araları açık olan kardeşi Elfer ilkbahar ile yine tartıştı. Bu kez sinirlerine hakim olamayan kardeş ilkbahar eline geçirdiği doğalgaz borusuyla ağabeyinin kafasına sertçe vurdu. Aldığı darbe sonrası yere yığılan Alaaddin İlkbahar'ın hareketsiz kaldığını gören komşular olayı polis ve sağlık ekiplerini bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan Elfer İlkbahar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.