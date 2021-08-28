Mısır üreticisi canavardan kurtuldu!

Denizli'nin birçok ilinden domuz zararıyla ilgili çiftçilerden şikayet geldiğini anlatan avcı İbrahim Kök, "Yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçilerimiz çok zor günler geçiriyor. Büyük verim ve rekolte kayıpları var. Birde bunun üzerine domuzlar ekili arazilere büyük zarar veriyor. Her gün farklı ilçelerden domuz zararlısıyla ilgili şikayetler alıyoruz.