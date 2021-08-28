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Giriş Tarihi: 28.8.2021 12:41

Önündeki araca çarpmamak için manevra yapınca kaza yaptı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Önündeki araca çarpmamak için manevra yapınca kaza yaptı

Kırıkkale'de seyir halindeki otomobil, önünde seyreden hafif ticari araca çarpmamak için manevra yapınca yan yattı. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücü Enes S. idaresindeki 06 CLB .. plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Ulaş köy yolu ayrımında önünde seyreden Bünyamin A. idaresindeki 71 ACE ... plakalı hafifi ticari araca çarpmamak için manevra yapınca karşı yola geçtikten sonra yan yattı.



Olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Enes S. ile otomobildeki yolculardan Rıza T., Zeynel A., ve Harun Raşit E. yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Önündeki araca çarpmamak için manevra yapınca kaza yaptı
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