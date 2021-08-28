Otelde uyuşturucuyla yakalandı, tutuklandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda Saray Mahallesi'nde bulunan bir otelde şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis ekipleri yaptıkları aramalarda 5.63 gram metamfetamin, 4 adet Extacy ve 3 adet Lyrica hap ele geçirdi.

Olayla ilgili Ş.M.(29) isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı ceza evine gönderildi.