Pandemide ertelenen düğünü 4 aylık bebekleriyle yaptılar

Ankara'da yaşayan öğretmen Merve Kalem (29), iş gereği Tokat'tan sık sık Ankara'ya giden Mahmuthan Kalem (29) ile bu esnada tanıştı. Kısa sürede birbirlerine aşık olan gençler evlenme kararı aldı. Nikahlarını yapan ve düğün hazırlıklarını sürdüren Merve-Mahmuthan çifti, dünyayı sarsan Covid-19 pandemisinin patlak vermesi ve düğünlerin iptal olmasıyla hayal kırıklığı yaşadı. Düğün yapamayan çift güzel bir organizasyon için süreci bekledi.

Düğün hazırlığı yaparken ise bebek beklediklerinin haberini alan Kalem çifti büyük bir sürpriz ve mutluluk yaşadı. Düğünü kucaklarına alacakları bebekleri ile yapma hayali kurmaya başlayan genç evli çifte aileleri de destek verince beklenen düğün 3 kişilik bir aile olarak gerçekleşti. Göktürk adını verdikleri oğullarını düğünden 4 ay önce kucağına alan Merve-Mahmuthan çifti, gelinlik ve damatlıklarını da giyerek düğün salonunun yolunu tuttu.

"DÜĞÜN HAZIRLIĞINDAYKEN DOĞUM TELAŞINA DÜŞTÜK"

"Bir kahve nelere mal oldu" diyerek esprili bir dille tanışma hikayelerini anlatan Mahmuthan Kalem, iş gereği sık sık Ankara'ya gerçekleştirdiği seyahatler esnasında eşi ile tanıştığını anlatarak " Ankara'da tanıştık bir kahve içelim derken bir kahve nelere mal oldu derlerya hani öyle bir hikayeye dönüştü. Bir süre sonra evlenmeye karar verdik. Fakat pandemi patlak verdi. Düğünler iptal olunca nikahı yaptık düğünü yapamadık. Kaç kez denedik ama iptal oldu. O süreçte eşimin hamile olduğunu öğrendik. Çok mutlu olduk. Düğün hazırlığı yaparken doğum telaşına düştük. Düğünü çocuğumuz doğduktan sonra yapmaya karar verdik eşimle. Çevremizde arkadaşlarımızdan filan bu fikrimize tuhaf bakan da oldu ancak ailelerimiz bizi çok destekledi çok da sevindiler. Ve oğlumuzu kucağımıza aldıktan sonra düğünümüzü gerçekleştirdi. Sıra dışı oldu. Çok da güzel bir düğün oldu" diye konuştu.