Pendik’te İETT şoförü dehşet saçtı! Engelli futbolcuları darp etti

İki engelli futbolcu, iddiaya göre durağa geldikleri sırada otobüsün dur düğmesine basamadıkları için otobüsün camına tıklatarak şoförün dikkatini çekmeye çalıştı. Şoförün futbolcuları fark etmemesi üzerine futbolcular durağı kaçırdı. Bir sonraki durakta futbolcuların tekrar cama vurması üzerine şoför ile aralarında tartışma çıktı.

Otobüs şoförü, engelli iki futbolcuyu otobüsten dışarı atıp darp etmeye başladı. Şoför bu sırada darp ettiği futbolculara "Camı mı kıracaksınız?" deyip üstüne hakaret etti. Otobüs içerisinde bulunan diğer yolcular da futbolcuların darp edilmesini izleyerek futbolculara yardımcı olmadı. Engelli iki futbolcu ellerinden ve bacaklarından yaralanırken otobüs şoförü otobüse binip oradan uzaklaştı. Hastaneye gidip darp raporu alan futbolcular polise giderek şoför hakkında şikayette bulundu.



Olayda yaralanan Fuseini İddi, "Dün biz Sultanbeyli'ye gittik. Protez bacak almak için. Dönerken 132P hattına bindik. Kartımızı bastık. İneceğimiz durağa geldik, biz burada ineceğimizi söyledik, şoför bizi dinlemedi. Şoför neden düğmeye basmadığımızı söyledi. Biz engelli olduğumuzu ve otobüstekilerden rica ettiğimizi söyledik.