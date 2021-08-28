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Giriş Tarihi: 28.8.2021 15:12

Polislere demir sandalye fırlattılar! 8 kişi gözaltına alındı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Polislere demir sandalye fırlattılar! 8 kişi gözaltına alındı

İstanbul Sultangazi’de bir düğünde “Yüksek Gürültü” ihbarına giden polisler saldırıya uğradı. 4 polis memuru yaralandı. Polislere demir ve plastik sandalyeler fırlatan 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti'nin "Görevli Memura Mukavemet" soruşturması Sultangazi Esentepe Mahallesi Şehit Eyüp Gönen Caddesi'nde açıldı. İstanbul Polisi; gürültülü müzik eşliğinde düğün yapıldığını tespit etti. Polisler ihbar üzerine adrese gittiği esnada C.A., Ö.Y., M.A., C.G., V.A., K.T., B.Y. ve E.Y. isimli 8 kişi, polislere plastik ve demir sandalyeler fırlatarak mukavemette bulundu. Olay yerine takviye polisler de geldi. 8 şüpheli gözaltına alındı. 4 polis yaralandı. Gözaltına alınan şüpheliler "Tehdit, Hakaret, Kamu Malına Zarar Verme, Görevli Memura Mukavemet" suçlarından ötürü adliyeye sevk edildi.

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Polislere demir sandalye fırlattılar! 8 kişi gözaltına alındı
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