Polislere demir sandalye fırlattılar! 8 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti'nin "Görevli Memura Mukavemet" soruşturması Sultangazi Esentepe Mahallesi Şehit Eyüp Gönen Caddesi'nde açıldı. İstanbul Polisi; gürültülü müzik eşliğinde düğün yapıldığını tespit etti. Polisler ihbar üzerine adrese gittiği esnada C.A., Ö.Y., M.A., C.G., V.A., K.T., B.Y. ve E.Y. isimli 8 kişi, polislere plastik ve demir sandalyeler fırlatarak mukavemette bulundu. Olay yerine takviye polisler de geldi. 8 şüpheli gözaltına alındı. 4 polis yaralandı. Gözaltına alınan şüpheliler "Tehdit, Hakaret, Kamu Malına Zarar Verme, Görevli Memura Mukavemet" suçlarından ötürü adliyeye sevk edildi.