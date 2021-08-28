Rus mankenden Türk polisine teşekkür

İstanbul Şişli
'de parkta ilerlerken arkasından gelen bir kapkaççının çantasını alıp kaçtığı Rus manken Elena Sergeeva, o gün yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından anlattı. Elena, "Hayatımda ilk kez başıma böyle bir durum geldi. Birkaç gün önce soyuldum. Peşinden koştum ama olmadı. Polisler onu yakaladı. Telefonum bulundu ama çantamda geri kalanlar bulunmadı. Onlar uçtu gitti. Polis ekipleri çok güzel çalıştı. Onları tebrik ederim. Polislere çok teşekkür ederim" dedi. Sergeeva, Kınalı Keklik Sokak'ta geçen haftasonu bir kapkaççının saldırısına uğramıştı. Kapkaççı tutuklandı.