Saç teli ve kan lekesi ele verdi

Antalya
'da, emekli orman mühendisi ve sanatçı İsmet Yücel (65), 25 Ağustos gecesi, bisikletiyle bahçesinden evine dönerken bir aracın çarpması sonucu öldü. MOBESE kameralarını inceleyen polis, kaçan aracın, hayvan yükü bir kamyonet olduğunu belirledi. Plaka takip sisteminden Demre
ilçesine gittiği kamyonetin peşine düşen polis, sürücüyü aracın ön camını değiştirirken yakaladı. Olay yeri inceleme ekipleri, hasar gören camda yaptığı incelemede, Yücel'e ait kan lekeleri ve saç teli tespit etti. Kamyonet, polis otoparkına çekilirken, sürücü ise gözaltına alındı.
SAYISIZ ÖDÜLÜ VARDI
"Ağaçlara can veren adam" olarak bilinen İsmet Yücel, yapılan otopsinin ardından Nebiler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Son olarak geçen yıl şubatta "Reaksiyon Ağaç Heykel" temalı sergisini açan Yücel'in sayısız ödülü bulunuyordu.