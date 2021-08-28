Şanlıurfa, da elektrik akımına kapılan adam öldü

Olay, dün Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Aksahrınç Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Aksahrınç Mahallesinde Mehmet Emin S. Elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan kişiyi gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Mehmet Emin S.'ye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Mehmet Emin S., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Mehmet Emin S cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa adli tıp kumruna getirildi jandarma Olayla ilgili inceleme başlatıldı.