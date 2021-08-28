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Giriş Tarihi: 28.8.2021 18:35

Şanlıurfa, da elektrik akımına kapılan adam öldü

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa, da elektrik akımına kapılan adam öldü

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde dün elektrik akımına kapılan bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Aksahrınç Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Aksahrınç Mahallesinde Mehmet Emin S. Elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan kişiyi gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Mehmet Emin S.'ye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Mehmet Emin S., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Mehmet Emin S cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa adli tıp kumruna getirildi jandarma Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Şanlıurfa, da elektrik akımına kapılan adam öldü
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