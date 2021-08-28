Şanlıurfa’da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

Kaza dün akşam Şanlıurfa - Bozova yolunun Kızlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Şanlıurfa' istikametine gelen Ahmet Demir yönetimindeki 16 CAJ 63 plakalı otomobil, Kızlar Mahallesi yakınlarında İshak Yaşar yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada, H.D. (15), F.D (18), N.D. (9), A.D. (35), İ.Y. (36) ve A.Y. (32) yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine giden 112 acil servis ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü İshak Y. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise tedavileri Hastanelerde devam ediyor.