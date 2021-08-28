Şaşkın hırsızlar girdikleri aparmanın çıkışını bulamadı!

Hırsızların girdikleri binanın çıkışını bulamadığı anlar ise saniye saniye kaydedildi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 14 suç kaydı olan şüpheli Muhammed İ'yi gözaltına aldı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Ümraniye'de girdikleri aparmanın çıkışını bulamayan hırsızların yaşadığı panik anları kamerada



Ümraniye Armağanevler Mahallesinde geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda bir apartmana giren hırsızlar daireleri tek tek gezdi. Boş olduğunu tespit ettikleri iki daireni kapısının açıp içeri girdi. İçeride telefon, bilgisayar, tablet altın ve para ne varsa alıp çıktılar. Ancak kaçış anları kameralara yansıyan hırsızların binanın çıkış katını bulamadıkları görüldü.





ÇIKIŞI BULAMADI



Görüntülerde hızla alt katlara koşanhırsızların önce bodruma ardından çıkış katına geldikleri görülüyor.



20 BİN LİRALIK MALZEME



Yaklaşık 20 bin liralık hırsızlık yapan hırsızları yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 14 suç kaydı olan Muhammed İ. (24)'yi gözaltına aldı.



TUTUKLANDI



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.