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Giriş Tarihi: 28.8.2021 10:28 Son Güncelleme: 28.8.2021 10:35

Şaşkın hırsızlar girdikleri aparmanın çıkışını bulamadı!

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Şaşkın hırsızlar girdikleri aparmanın çıkışını bulamadı!

İstanbul Ümraniye’de bir apartmana giren hırsızlar kapısını açabildiği iki farlı daireyi soydu. Evdeki değerli eşyaları alıp kaçmaya çalışan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.

Hırsızların girdikleri binanın çıkışını bulamadığı anlar ise saniye saniye kaydedildi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 14 suç kaydı olan şüpheli Muhammed İ'yi gözaltına aldı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Ümraniye'de girdikleri aparmanın çıkışını bulamayan hırsızların yaşadığı panik anları kamerada


Ümraniye Armağanevler Mahallesinde geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda bir apartmana giren hırsızlar daireleri tek tek gezdi. Boş olduğunu tespit ettikleri iki daireni kapısının açıp içeri girdi. İçeride telefon, bilgisayar, tablet altın ve para ne varsa alıp çıktılar. Ancak kaçış anları kameralara yansıyan hırsızların binanın çıkış katını bulamadıkları görüldü.



ÇIKIŞI BULAMADI

Görüntülerde hızla alt katlara koşanhırsızların önce bodruma ardından çıkış katına geldikleri görülüyor.

20 BİN LİRALIK MALZEME

Yaklaşık 20 bin liralık hırsızlık yapan hırsızları yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 14 suç kaydı olan Muhammed İ. (24)'yi gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Şaşkın hırsızlar girdikleri aparmanın çıkışını bulamadı!
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