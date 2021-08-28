Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs arıza yaptı! Vatandaşlar köprünün ortasında kaldı...
Giriş Tarihi: 28.8.2021 12:21 Son Güncelleme: 28.8.2021 13:02

Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs arıza yaptı! Vatandaşlar köprünün ortasında kaldı...

DHA
Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde metrobüs arıza yaptı! Vatandaşlar köprünün ortasında kaldı...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Metrobüs arıza yaptı. Vatandaşlar araçtan inmek zorunda kalırken, diğer Metrobüsler gelene kadar öprünün üzerinde bekledi. Dolu Metrobüslere binmekte zorlanan vatandaşlar sıcakta büyük çile çekti. Trafik de Metrobüs arızası nedeniyle olumsuz etkilendi. Son günlerde İstanbul'da Metrobüs ve İETT araçları sık sık arıza yapması ile gündeme geliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs arıza yapınca yolcular bir süre köprü üstünde beklemek zorunda kaldı.

Söğütlüçeşme-Beylikdüzü seferini yapan metrobüs 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde arıza yaptı. Arıza nedeniyle yolcular metrobüsten indi.

Bir süre köprü üzerinde bekleyen yolcular arkadar gelen metrobüslere bindirildi. Yaşanan arıza nedeniyle Edirne yönünde trafik yoğunluğu da oluştu.

SON GÜNLERDE SIK SIK ARIZA HABERLERİ GELİYOR

İETT otobüsleri ve Metrobüsler İstanbullunun gündeminden düşmüyor. Son günlerde çok sık arıza yapmaya başlayan araçlar vatandaşlara büyük çile yaşatıyor. Vatandaşların otobüsleri itmesine varan sorunlar büyük tepki çekiyor.

SON DAKİKA: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs arızası! Olay yerinden ilk görüntüler...

Metrobüslerde balık istifi seyahat! Vatandaş isyan etti...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs arıza yaptı! Vatandaşlar köprünün ortasında kaldı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA