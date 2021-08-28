Son dakika! Antalya'daki yangında kül olmuştu! 15 günde tamamlandı: "İnsan oturmaya kıyamaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TOKİ tarafından yeni evin temeli hemen atıldı ve inşaat 15 günde tamamlandı. Yeni evlerine kavuşmanın heyecanını yaşayan Deniz çifti, gözyaşlarına engel olamadı. Yeni eve hayran kalan İbrahim Deniz, "Ev o kadar güzel ki insan burada oturmaya kıyamaz, Allah devletimizden, bakanlarımızdan, emeği geçen herkesten razı olsun. Yangında evimiz cayır cayır yanmıştı. Devletimiz ayağımıza kadar geldi. Gece gündüz çalıştılar. İçi de dışı da çok güzel oldu. Allah razı olsun devletimizden. İlk günden beri yalnız bırakmadılar. Hayat arkadaşımla yeni evimizde oturacağım artık. Evin içerisine girdiğimde diyecek söz bulamadım. Var olsun devletimiz" dedi.