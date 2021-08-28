Son dakika! Antalya'daki yangında kül olmuştu! 15 günde tamamlandı: "İnsan oturmaya kıyamaz"

Son dakika haberi... Karaöz Mahallesi'ndeki orman yangınından canlarını zor kurtaran İbrahim Deniz (80) ve felçli eşi Ayşe Deniz'in (80) evleri ise küle döndü. Bölgede incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaşlı çift için yeni ev yapılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TOKİ tarafından yeni evin temeli hemen atıldı ve inşaat 15 günde tamamlandı. Yeni evlerine kavuşmanın heyecanını yaşayan Deniz çifti, gözyaşlarına engel olamadı. Yeni eve hayran kalan İbrahim Deniz, "Ev o kadar güzel ki insan burada oturmaya kıyamaz, Allah devletimizden, bakanlarımızdan, emeği geçen herkesten razı olsun. Yangında evimiz cayır cayır yanmıştı. Devletimiz ayağımıza kadar geldi. Gece gündüz çalıştılar. İçi de dışı da çok güzel oldu. Allah razı olsun devletimizden. İlk günden beri yalnız bırakmadılar. Hayat arkadaşımla yeni evimizde oturacağım artık. Evin içerisine girdiğimde diyecek söz bulamadım. Var olsun devletimiz" dedi.
Karaöz Mahallesi Muhtarı Mustafa Yıldırım ise "Devlet burada adeta seferberlik ilan etti. Evi yananlara ev, hayvanı telef olana hayvan verildi. Neye ihtiyacımız varsa halledildi. Önümüz kış diye çekiniyorduk ama artık gönlümüz rahat. İbrahim amca, köyümüzün yoksullarındandır. Örnek bir ev yaptılar. Devlet devletliğini gösterdi" diye konuştu.
ÖZEL MALZEMELER SEÇİLDİ
Tek katlı 140 metrekarelik evin yapımında, pencere ve kapılarında, yangına karşı dayanıklı malzemeler seçildi. Dış cephesinde Manavgat yöresine ait doğal taş kullanıldı. Etrafının çimle kaplanıp bahçesine zeytin, nar, limon ve portakal ağaçları dikildi. Engelli Ayşe Deniz için evin girişine engelli rampası yapıldı, içinde hareketlerinin kısıtlanmaması için düz zemin tercih edildi. Yaşlı çiftin ihtiyaçlarına göre banyo ve tuvalet yapıldı.