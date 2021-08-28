Son dakika: Bursa’da iş adamı kabusu yaşadı El ve ayaklarını bağlayıp gasp ettiler

Son dakika haberleri... Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Altınova Mahallesinde bulunan hazır yemek firmasında meydana geldi. İddiaya göre, işçilerin paydos etmesi üzerine ofiste tek başına kalan 40 yaşındaki Muhammet V, henüz kimliği belirlenemeyen 3 kişi tarafından darp edildikten sonra, elleri ve ayakları bağlanarak etkisiz hâle getirildi. Üç şüpheli ofisteki dolapları ve kasayı kurcaladıktan sonra, içeride bulunan 12 bin dolar ve cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Elleri ve ayakları bağlı iş yeri sahibi, kendisini dışarı atarak çevredeki esnaftan yardım istedi. Esnafın yardımıyla iş adamının elleri ve ayakları çözüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.