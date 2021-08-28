Son dakika haberleri | Kavurucu sıcaklar geliyor: 5 bölgeye kritik uyarı...

GÜNDE 2-3 SAAT YATIYORLAR

Bunaltıcı sıcaklardan kortunmak isteyen mandalar, güneşin en tepede olduğu vakitlerde su birikintilerine giriyorlar ve bir daha da çıkmak istemiyorlar. Hayvanlarının günde ortalama 2-3 saatlerini su birikintilerinde ve çamur yataklarında geçirdiğini belirten besici Cemal Ergin "Pirinççi Köyü'nde besicilik yapıyorum. Gün içerisinde mandaları açık alanlarda otlatıyorum. Havalar sıcak olduğu için buldukları ilk serin noktalara giriyorlar. En sevdikleri noktalar hep bu çamur birikintilerinin olduğu yerler. Çamur birikintisi olsun, dere yatakları olsun nerede serinlik bulurlarsa oraya yatıyorlar. Boğazlarına kadar yatıyorlar. Günde 2-3 saat suyun içinde yatıyorlar, bir daha da çıkmıyorlar. O kadar güzel keyif yapıyorlar ki ben bile kıskanıyorum" diye konuştu.