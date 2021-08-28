Son dakika | Kan donduran olay! Tecavüz ettiği kadını ajan ilan etti...

Son dakika haberi... İran uyruklu L.D. ile Cesur İ. bir süredir yasak aşk yaşıyordu. Evli olan Cesur İ., L.D.'ye ev tuttu, doğalgaz ve elektrik aboneliklerini de üstüne aldı. Yasak aşk yaşayan çiftin bir süre sonra araları bozuldu. Çift doğalgaz aboneliğini iptal etmek için buluştu ancak Cesur İ. aracı ıssız bir yere sürdü ve durduğunda telefonlarına ve mesajlarına cevap vermediği için L.D.'ye tepki gösterdi. L.D.'nin polise gitmesi karşılığında ise annesi ve çocuğuyla tehdit etti. Daha sonra yasak aşk yaşadıkları eve giden çiftin kavgası burada da sürdü.

ELLERİNİ AYAKLARINI BAĞLADI

Cesur İ., L.D.'den soyunmasını istedi ancak L.D. itiraz etti. Bunun üzerine Cesur İ., L.D.'ye tokat attı ve zorla elbiselerini çıkartarak ellerini ve ayaklarını bağladı. Daha sonra dışarı çıkan Cesur İ., bir süre sonra eve geldiğinde L.D.'nin ellerini ve ayaklarını çözerek tecavüz etti. Aynı zamanda cep telefonundan video çeken Cesur İ., L.D.'yi annesi ve çocuğuyla tehdit etti. L.D.'yi çektiği görüntüleri internete yüklemek ile tehdit eden Cesur İ., görüntüleri silmesi karşılığında ise 20 bin TL istedi. İran uyruklu L.D. tehditlere dayanamayarak şikayetçi oldu.