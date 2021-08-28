SON DAKİKA: Ordu’da aile katliamı: 14 yaşındaki bir çocuk anne, ağabey ve anneannesini öldürdü

Ordu'nun Korgan ilçesinde sabaha karşı 14 yaşındaki bir çocuk cinnet getirdi. Polis olan babasının silahını alan çocuk ailesini katletti. Anne, anneanne ve ağabey kurşun yağmuru sonrası hayatını kaybetti. Polis olan baba ise ağır yaralı olarak evden kaçtı. Babanın tedavisinin Fatsa Devlet Hastanesi'nde sürdüğü belirtiliyor.

FINDIK BAHÇESİNE GİTME KAVGASI

Edinilen ilk bilgilere göre; aile katliamına neden olan olayın fındık bahçesine gitme tartışmasından çıktığı belirtiliyor.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Komşuların ihbarı ile mahalleye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.