SON DAKİKA | Ordu’daki aile katliamında yeni detay! 4 yaşındaki küçük kardeş canını böyle kurtarmış

Son dakika haberleri: Ordu'nun Korgan ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. 14 yaşındaki çocuk, fındık bahçesine gitme konusunda tartıştığı ailesini kurşun yağdırdı. Baba ağır yaralı olarak kurtulurken, anne, anneanne ve ağabey hayatını kaybetti. Öte yandan Türkiye'yi sarsan katliamla ilgili yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...