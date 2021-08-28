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Giriş Tarihi: 28.8.2021 17:51 Son Güncelleme: 28.8.2021 17:57

SON DAKİKA | Ordu'daki aile katliamında yeni detay! 4 yaşındaki küçük kardeş canını böyle kurtarmış

DHA
SON DAKİKA | Ordu’daki aile katliamında yeni detay! 4 yaşındaki küçük kardeş canını böyle kurtarmış

Ordu'nun Korgan ilçesinden gelen son dakika haberi deyim yerinde ise kan dondurdu. Fındık bahçesine gitme konusunda ailesi ile tartışan 14 yaşındaki çocuk, cinnet getirdi. Çocuk; babasının silahı ile anne, anneanne, ağabey ve babasına kurşun yağdırdı. Baba ağır yaralı olarak kurtulurken, anne, anneanne ve ağabey hayatını kaybetti. Türkiye'yi sarsan olayla ilgili yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı. Olay sırasında 4 yaşındaki küçük kardeşin de evde olduğu ortaya çıktı. Silah seslerinden korkan küçük çocuğun evden kaçtığı öğrenildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri: Ordu'nun Korgan ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. 14 yaşındaki çocuk, fındık bahçesine gitme konusunda tartıştığı ailesini kurşun yağdırdı. Baba ağır yaralı olarak kurtulurken, anne, anneanne ve ağabey hayatını kaybetti. Öte yandan Türkiye'yi sarsan katliamla ilgili yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: KÜÇÜK KARDEŞ KAÇARAK KURTULMUŞ

Olay, sabah saatlerinde Korgan'ın Tepe Mahallesi Eğlence mevkisinde meydana geldi. F.Y., kahvaltı sofrası, aile bireylerine fındık toplamak istemediğini söyleyince tartışma çıktı.

Bu sırada F.Y., polis babasının beylik tabancasını alıp, aile bireylerine kurşun yağdırdı. Annesi Rahime Yalpı ile anneannesi Cennet Gedek'i öldüren F.Y., babası Cemalettin ile ağabeyi Murat Yalpı'yı da yaraladı. Olay sırasında odada bulunan ailenin küçük oğlu Yusuf Eymen'in ise kaçarak kurtulduğu belirtildi.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenen baba oğuldan Murat Yalpı da yolda yaşamını yitirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Yaşamını yitiren aile bireylerinin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olay sonrası F.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



Tokat'ta polis olduğu öğrenilen Cemalettin Yalpı'nın fındık hasadı için memleketine geldiği öğrenildi.

Son dakika haberler: Ordu Korgan'da 14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı! Anne, ağabey ve anneannesini öldürdü...

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SON DAKİKA | Ordu'daki aile katliamında yeni detay! 4 yaşındaki küçük kardeş canını böyle kurtarmış
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