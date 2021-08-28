SON DAKİKA | Ordu’daki aile katliamında yeni detay! 4 yaşındaki küçük kardeş canını böyle kurtarmış

Son dakika haberleri: Ordu'nun Korgan ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. 14 yaşındaki çocuk, fındık bahçesine gitme konusunda tartıştığı ailesini kurşun yağdırdı. Baba ağır yaralı olarak kurtulurken, anne, anneanne ve ağabey hayatını kaybetti. Öte yandan Türkiye'yi sarsan katliamla ilgili yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...
SON DAKİKA: KÜÇÜK KARDEŞ KAÇARAK KURTULMUŞ
Olay, sabah saatlerinde Korgan'ın Tepe Mahallesi Eğlence mevkisinde meydana geldi. F.Y., kahvaltı sofrası, aile bireylerine fındık toplamak istemediğini söyleyince tartışma çıktı.
Bu sırada F.Y., polis babasının beylik tabancasını alıp, aile bireylerine kurşun yağdırdı. Annesi Rahime Yalpı ile anneannesi Cennet Gedek'i öldüren F.Y., babası Cemalettin ile ağabeyi Murat Yalpı'yı da yaraladı. Olay sırasında odada bulunan ailenin küçük oğlu Yusuf Eymen'in ise kaçarak kurtulduğu belirtildi.
Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenen baba oğuldan Murat Yalpı da yolda yaşamını yitirdi.
GÖZALTINA ALINDI
Yaşamını yitiren aile bireylerinin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olay sonrası F.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Tokat'ta polis olduğu öğrenilen Cemalettin Yalpı'nın fındık hasadı için memleketine geldiği öğrenildi.
Son dakika haberler: Ordu Korgan'da 14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı! Anne, ağabey ve anneannesini öldürdü...