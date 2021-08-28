Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde turist yoğunluğu

Pandemi döneminde getirilen kısıtlamalar ile boş kalan Taksim Meydanı geçmiş günlerindeki canlılığa kavuştu. Pandemide gösterilen başarı ve aşılanma oranındaki yükseklik turist sayısında da artış meydana getirdi. Rusya, Ukrayna, Türki Cumhuriyetleri, Bosna Hersek ve Arap turistler Pandemide başarılı olan Türkiye'yi tercih ederek gönülleriyle gezip dolaştılar. Tarihi ve turistik alanları gezen turistler aşırı sıcaktan dolayı Taksim Cumhuriyet Anıtının gölgesine sığındılar.





Bosna Hersek gibi çeşitli ülkelerden gelen turistler Taksim Meydanına akın ettiler. Meydanda resmen insan seli oluştu. Farklı ülkelerden gelen turist grupları Taksim Meydanı'da bol bol fotoğraf çekip alışveriş için Istiklal Caddesi'ne girdi. Pandemi boyunca işleri azalan esnafın yüzlerini gülümsettiler.



İstanbul'un yeni sembollerinden biri olan Taksim Camii'yi gezip hatıra fotoğrafı çektiren turistler keyifli saatler geçirdiler. İstanbul'a tekrar gelmek istediklerini söylediler.