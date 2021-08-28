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Giriş Tarihi: 28.8.2021 10:33

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde turist yoğunluğu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde turist yoğunluğu

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi kalabalık ilk günlerine döndü. Yurt dışından gelen turist sayısı, pandemi dönemindeki en yüksek seviyeleri görmeye başladı. Çevre ülkelerden gelen turistler İstanbul’a hayran kaldıklarını tekrar gelmek istediklerini söylediler.

Pandemi döneminde getirilen kısıtlamalar ile boş kalan Taksim Meydanı geçmiş günlerindeki canlılığa kavuştu. Pandemide gösterilen başarı ve aşılanma oranındaki yükseklik turist sayısında da artış meydana getirdi. Rusya, Ukrayna, Türki Cumhuriyetleri, Bosna Hersek ve Arap turistler Pandemide başarılı olan Türkiye'yi tercih ederek gönülleriyle gezip dolaştılar. Tarihi ve turistik alanları gezen turistler aşırı sıcaktan dolayı Taksim Cumhuriyet Anıtının gölgesine sığındılar.



Bosna Hersek gibi çeşitli ülkelerden gelen turistler Taksim Meydanına akın ettiler. Meydanda resmen insan seli oluştu. Farklı ülkelerden gelen turist grupları Taksim Meydanı'da bol bol fotoğraf çekip alışveriş için Istiklal Caddesi'ne girdi. Pandemi boyunca işleri azalan esnafın yüzlerini gülümsettiler.

İstanbul'un yeni sembollerinden biri olan Taksim Camii'yi gezip hatıra fotoğrafı çektiren turistler keyifli saatler geçirdiler. İstanbul'a tekrar gelmek istediklerini söylediler.

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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde turist yoğunluğu
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