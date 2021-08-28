Tarihi Katerina Köşkü yatırımcısını bekliyor





"TARİH, TURİZM, DOĞA ENTEGRASYONUNU SAĞLAYACAĞIZ"

Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali ise SABAH'a yaptığı açıklamada tarihi köşkün için çevre çalışmalarının belediye tarafından yapılacağını duyurdu. Başkan Hayali; "Katerina Köşkü çok önemli bir yapı. Ruslardan kalma ülkemizde bulunan en nadide eserlerden birisi. Muhteşem bir mimarisi var. İnsanların buraya yoğun ilgisi uzun yıllardır vardı. İnsanlar gelip bu köşkü görmek istiyor, fotoğraflar çektiriyor. Köşkün otel olarak ihaleye çıkması önemli bir aşama. İnşallah iyi bir yatırımcı burada hizmete başlar. Sarıkamış, turizm açısından her geçen yıl gelişen bir ilçe. Burada hem tarihin hem turizmin hem de doğanın entegrasyonunu sağlamak istiyoruz. Bu bağlamda bu çalışma hem bu yapının geleceği için hem de ilçemizin turizm kapasitesine katkısı için çok önemli buluyoruz. Biz Sarıkamış Belediyesi olarak Köşk'ün yollarını siyah parke taşı ile döşemeye başlayacağız. Gerekli belediye hizmetlerini bölgede sağlayacağız. Umuyoruz burada olan çalışmalar nihayet bulduğunda hem ilçemize hem şehrimize hem de ülkemize katkı sağlayan bir çalışmaya imza atılmasıdır" dedi.