Tarihi Katerina Köşkü yatırımcısını bekliyor

Kars'ın Sarıkamış Ormanlarının arasında 124 yıl önce Rus Çarı 2.Nikola tarafından yaptırılan Tarihi Katerina Köşkü, yeniden turizme kazandırılmak için yatırımcı bekliyor. Osmanlı-Rus savaşı sonrası Rusların hâkimiyeti altına giren ve 1897 yılında Av Köşkü olarak Rus Çar'ı ve ailesi için yaptırılan Köşk, 1994 yılına kadar Sarıkamış Tugay Komutanlığı bünyesinde askeri amaçla kullanıldı. 1994 yılından sonra korumalı taşınmaz olarak tescillenen Köşk, mülkiyeti hazineye devredildi. Sonrasında bir çok proje ile gündeme gelen Köşk, zaman zaman bakımsızlıktan dolayı kaderine terk edilmiş hale geldi. Muhteşem mimarisi ile görenleri büyüyen Katerina, uzun süren projelendirme çalışmaları sonucu nihayet akıbeti belli oldu. Kars Valiliğinin öncülüğünde hazırlanan raporlar doğrultusunda tarihi yapının hem bölgeye turizme hizmet etmesi hem de yapının gelecek nesillere aktarılması için otel yapılması teklif edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonrasında tarihi köşk için Kültür ve Turizm Bakanlığından açılan ilan ile restorasyon yapılması şartı ile otel olarak kullanacak yatırımcıların başvuru ilanı açıldı. Kamu Taşınmazı Tahsis Duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.
KARS İÇİN ÖNEMLİ BİR KAZANIM OLACAK
Tarihi Köşkün restorasyon yapılıp otel olarak turizme kazandırılması ile ilgili SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Kars Valisi Türker Öksüz, çalışma sonrası hem bölgedeki yatak kapasitesinin hem de tarihi bir yapının geleceğe aktarılması için çok önemli olduğunu söyledi. Vali Öksüz; "Kars'ımızın en önemli eserlerinden biri olarak görülen Katerina Köşkü, her yıl binlerce insanın ziyaret ettiği bir köşk. Muhteşem bir yapıya sahip. Önemli bir tarihi yapı. Bu tarihi yapının kullanılması bizler için çok önemli. Bu tarihi mekanın turizme kazandırılması için büyük gayretler sarf ettik. Sayın Bakanımız ile görüşmelerimiz oldu. Tarihi köşkü ziyaret edenlerinde tespitleri buranın daha verimli bir şekilde kullanılması şeklindeydi. Bizde bu yönde çalışmalarımızı başlatmıştık. Bakanımız' da buranın daha verimli kullanılması gerektiğini düşündü ve hazırladığımız raporalar ile çalışmalara başladık. Şuan Bakanlık tarafından Köşk için restorasyonu yapılması şartı ile otel olarak kullanılmak üzere ihaleye çıktı" dedi.
ÇALIŞMALARI, KURUL TAKİP EDECEK
Vali Öksüz, bölge için önemli bir kazanım olacağını söyleyerek şöyle devam etti; "Sarıkamış muhteşem bir doğaya sahip. Özellikle kış turizmi için ülkemizin en güzel yerlerinden biri. Muhteşem sarıçamların arasında kayak yapma keyfini yaşayan vatandaşlarımıza bu köşk bir hizmet yeri olacak. İhalenin sonuçlanması ile birlikte hem köşk gelecek nesillere daha güzel bir şekilde aktarılacak hem de Sarıkamış'ta yatak kapasitesinin artmasına vesile olacak. Turizm ve tarihi açıdan önemli bir çalışma olarak görüyoruz. Tabi bu çalışmalar yapılırken oluşturulan kurullarda önemli bir çalışma yürütecekler. Kentimize önemli bir katkı sağlayacak."
"TARİH, TURİZM, DOĞA ENTEGRASYONUNU SAĞLAYACAĞIZ"
Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali ise SABAH'a yaptığı açıklamada tarihi köşkün için çevre çalışmalarının belediye tarafından yapılacağını duyurdu. Başkan Hayali; "Katerina Köşkü çok önemli bir yapı. Ruslardan kalma ülkemizde bulunan en nadide eserlerden birisi. Muhteşem bir mimarisi var. İnsanların buraya yoğun ilgisi uzun yıllardır vardı. İnsanlar gelip bu köşkü görmek istiyor, fotoğraflar çektiriyor. Köşkün otel olarak ihaleye çıkması önemli bir aşama. İnşallah iyi bir yatırımcı burada hizmete başlar. Sarıkamış, turizm açısından her geçen yıl gelişen bir ilçe. Burada hem tarihin hem turizmin hem de doğanın entegrasyonunu sağlamak istiyoruz. Bu bağlamda bu çalışma hem bu yapının geleceği için hem de ilçemizin turizm kapasitesine katkısı için çok önemli buluyoruz. Biz Sarıkamış Belediyesi olarak Köşk'ün yollarını siyah parke taşı ile döşemeye başlayacağız. Gerekli belediye hizmetlerini bölgede sağlayacağız. Umuyoruz burada olan çalışmalar nihayet bulduğunda hem ilçemize hem şehrimize hem de ülkemize katkı sağlayan bir çalışmaya imza atılmasıdır" dedi.
YAPIDA TEK BİR ÇİVİ KULLANILMADI
Sarıkamış'ın sarıçamları arasında bulunan Köşk, Rus Çarı 2. Nikola tarafından 1897 yılında yaptırıldı. Baltık mimarisi tarzında yapılan ve uzun yıllar askeri bölge içerisinde yer alan köşk, 80 derecede pişirilmiş, çam ağaçlarının birbirine geçirilmesi şeklinde ve çivi kullanılmadan yapılırken 21 oda ve 3 salon olarak inşaa edildi. Doğu-batı yönünde inşa edilen, dikdörtgen planlı ve üç bölümden oluşan Köşk, kuzey cephedeki sütunlu giriş kapısının ana bölümü kesme taştan yapılmış olup, bu kısmın kuzeye ve güneye bakan giriş cepheleri yarım oval bir şekilde ahşaptan yapıldı. Ana binanın sağında ve solunda bodrum katı ile birlikte iki katlı olan ve temel duvarları taştan, cephe duvarları ahşaptan yapılan ve yine giriş kapıları kuzeyden açılan iki bölüm daha mevcut. Bu iki bölümün cephe duvarları tamamen simetrik çam ağaçlarından birbirine geçmeli ikişer sıradan oluşuyor. Ahşap hatılların çapı hemen hemen aynı olup, üst üste ve yan yana geçme tekniği ile inşa edildi.
ÇAR, OĞLU İÇİN YAPTIRMIŞTI
Katerina Köşkü olarak adlandırılan Köşkün ise tarihi kaynaklarda yanlış bir bilgiden dolayı bu şekilde aktarıldığı iddia ediliyor. Köşk'ün Rus Çarı 2.Nikola'nın eşi Katherina için yaptırıldığı zannedilse de tarihçiler köşkün Çar'ın hasta oğlu Aleksi için bir rehabiltasyon Merkezi ve aynı zamanda da ailenin kışın ve yazın kullandığı av köşkü olarak yapıldığını söylüyor. Döneminde Çar'ın Av Köşkü olarak bilinen tarihi yapı Çarlık dönemine ait Türk filmlerinin çoğuna ise ev sahipliği yaptı.