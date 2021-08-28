TIR ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ölen 6 kişi toprağa verildi

Kaza, dün saat 04.30 sıralarında Konya- Aksaray karayolunun 60'ıncı kilometresinde meydana geldi. Amonyum nitrat yüklü İsmail Yılmaz yönetimindeki 43 AAC 671 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek Antalya'ya tatile giden ailenin içinde bulunduğu Hacı Hasbi Ocak (20) yönetimindeki 38 AFA 498 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada hurda yığınına dönen hafif ticari araçtaki Mesut Ocak (41), eşi Fatma Ocak (41), çocukları sürücü Hacı Hasbi Ocak (20), Asude Ocak (9), Fatih Ocak (18) ve Feyzanur Kofa (24) yaşamını yitirdi, Nisanur Ocak ile TIR şoförü İsmail Yılmaz ise yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 6 kişinin cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.

Hastanede yapılan otopsinin ardından cenazeler Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gönderildi. Camikebir'de kılınan cenaze namazına, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, olayda yaşamını yitirenlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ocak ailesi ile Feyzanur Kofa'nın cenazesi Kavacık Mahallesinde toprağa verildi.