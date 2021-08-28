Üç kentte üç kaza: 14 ölü, 8 yaralı

Konya
, Manisa
ve Kahramanmaraş
'ta meydana gelen kazalarda toplam 14 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Konya'da, Aksaray istikametine seyir halinde olan İsmail Yılmaz'ın (48) kullandığı amonyum nitrat yüklü TIR kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek Hacı Hasbi Ocak (20) idaresindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada Hacı Hasbi Ocak ile birlikte araçta bulunan Fatma (41), Mesut (41), Asude (9), Fatih Ocak ve Feyzanur Kaba (24) öldü. Manisa'nın Salihli ilçesinde işçi servis minibüsü ile otomobili kafa kafaya çarpıştı. Otomobilde bulunan Ramazan (67) ve Hayriye Çetinkaya (61) ile işçi servisinde bulunan İsmail Uçar ve Mahmut Bozkurt hayatını kaybetti. Kazada 5 kişi de yaralandı. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Sevin Mahallesi yolunda meydana gelen kazada da 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.