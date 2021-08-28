Uluslararası 2’inci Kapadokya Balon Festivali başladı

Bu yıl İspanya ve Portekiz'den katılım olduğunu aktaran Aydoğan, "Kapadokya, dünyada balon uçuşunun en fazla yapıldığı nokta. Biz her gün festival mantığı ile hareket ediyoruz. Bunu Kapadokya Balon Festivali ile taçlandırmak istedik. Doğal güzelliklerimizi daha organize şekilde tanıtmak istedik. 2022 yılından itibaren yurt dışından daha fazla katılımla festivali sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.