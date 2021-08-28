Yerli aşıda yan etki görüldü mü? Flaş açıklama geldi

Bozbay, "O yüzden bu aşıların geliştirilmesinde gönüllü olmak bize de korona virüsün iyileşmesine de fayda sağlayacaktır. Herkesin eğer uygunluğu sağlanıyorsa bu başvurularda öncelik göstermesini bekliyoruz" diye konuştu.

Aşısız genç hastaların virüsü ağır atlattığını dile getiren Bozbay, "Özellikle aşısız genç hastalarımız virüsü oldukça ağır atlatmaktadır. Bu durum bizi de üzüyor. O yüzden keşke insanları bu kişilerle görüştürme imkanımız olsa Servislerde yatan hastalarımıza 'neden aşı olmadınız?' diye sorduğumuzda, bazı sosyal medya paylaşımlarından etkilendiklerini söylüyorlar. Başkalarından duydukları olumsuz sonuçlardan etkilendiklerini söylüyorlar ama hastalığı geçirdikleri zaman 'keşke aşımızı olsaydık' diyen o kadar çok kişi var ki O yüzden aşı çok önemlidir. Elimizdeki tek silah da aşıdır" sözlerini kullandı.