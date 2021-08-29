14 yaşındakı çocuk dehşet saçtı

ORDU Korgan
'da 14 yaşındaki çocuk, fındık toplama meselesi yüzünden tartıştığı ailesini kurşun yağmuruna tuttu. Anne, anneanne ve ağabey ölürken, baba ise ağır yaralandı. Korkunç olay, Tepe Mahallesi
Eğlence mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, fındık toplamak için bahçeye gitmeye hazırlanan aile ile ailenin 14 yaşındaki çocukları S.Y. arasında fındık toplaması meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 14 yaşındaki çocuk, polis memuru olan babası Cemalettin Y
.'ye ait ruhsatlı tabancayı alarak, babasına, ağabeyine, annesine ve anneannesine ateş açtı.
KARDEŞİ SON ANDA KAÇTI
Anne Rahime Y. ve anneanne Cennet Gerdek
olay yerinde ölürken, ağabey Murat Y. (18) ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Fatsa Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan ağır yaralı baba Cemalettin Y.'nin tedavisi sürüyor. Ailenin küçük oğlu 4 yaşındaki Yusuf Eymen
'in ise katliamdan kaçarak kurtulduğu ortaya çıktı.
TOKAT'TAN GELDİLER
Olaydan sonra firar eden S.Y. daha sonra polise giderek teslim oldu. Polis memuru baba Cemalettin Y.'nin Tokat
'ın Niksar
ilçesinde görevli olduğu ancak fındık hasat sezonu için ailesiyle birlikte memleketi Ordu Korgan'a geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, katliamın yaşandığı evin çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.