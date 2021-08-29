15 Temmuz gazisi Tunceli Jandarma Bölge Komutanı oldu

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz 2016'da başlattıkları hain darbe girişiminin yaşandığı gece Ankara'daki Jandarma Genel Komutanlığı binasını karargâh olarak kullanmayı planlayan FETÖ'cüler önce dönemin Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'yi rehin aldılar. Karargâhın ele geçmemesi için büyük çaba sarf eden Tuğgeneral Nurettin Alkan ve beraberindeki dört asker sivil bir araca binerek sivil kıyafetlerle hainlerin işgali altındaki Jandarma Genel Komutanlığı binasına gittiler.







Nizamiyede yaşanan gerginliğin ardından karargâhın bulunduğu yerleşkeye girmeyi başaran Tuğgeneral Nurettin Alkan ve bareberindeki komutanlar ilk olarak darbeci Yarbay Süleyman Karaca ile birlikte 18 rütbeli askerin bulunduğu komutanlık binasına doğru hareket ettiler. Darbeci Karaca yanındakilere, "An itibariyle Jandarma Genel Komutanı benim. Emir ve direktifleri benden alacaksınız" dedi. Karaca ve yanındaki hainler sivil araçla karargâha yaklaşan beş komutanı fark edince Nurettin Alkan'ın da içinde bulunduğu aracı yaylım ateşine tuttular.

HAİNLERİN ATEŞİYLE OMUZUNDAN YARALANDI

Bu sırada bir Yüzbaşının silahından çıkan kurşunla omuzundan yaralanan, aşırı kan kaybederek gazi olan Tuğgeneral Alkan ve arkadaşları buna rağmen karargâh binasının hainlerin eline geçmesini önlemek için sabaha kadar çatıştılar. Özel Kuvvetlerin takviye gelmesi ve Beştepe Karargâhında 16 darbeci hainin öldürülmesiyle karargâh binasını FETÖ'cülerin eline geçmekten kurtardılar.

Hain darbe girişiminin yaşandığı tarihte Albay rütbesinde olan Nurettin Alkan daha sonra Tuğgeneralliğe terfi ettirildi. Son üç yıldan beri Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde İçişleri Bakanlığı Askeri Müşavirliği görevini yürüten Tuğgeneral Alkan, 24 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname ile Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı görevine atandı.