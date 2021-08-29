Zafer Bayramı 30 Ağustos’ta PTT çalışıyor mu? 30 Ağustos’ta PTT şubeleri açık mı kapalı mı, çalışacak mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda PTT çalışma saatleri, burada işlemleri olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Resmi tatiller arasında yer almasından dolayı açık mı kapalı mı olduğunu merak edenler "30 Ağustos'ta PTT açık mı kapalı mı? Zafer Bayramı 30 Ağustos'ta PTT çalışıyor mu?" sorularının yanıtları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte Zafer Bayramı'nda PTT çalışma saatleri.
30 AĞUSTOS PTT AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması sebebi ile PTT şubelerinin tamamı kapalı olacak.
PTT ÇALIŞMA SAATLERİ
PTT'ler hafta içi saat 08:30 ile 17:30 arasında hizmet vermektedir. 12:30 ile 13:30 saatleri arasında ise çalışanlar öğle yemeğine çıktıkları için kapalıdır. Pazar günleri kapalı olan PTT'ler de sadece merkez şubeleri Cumartesi günleri açıktır.