Zafer Bayramı 30 Ağustos’ta PTT çalışıyor mu? 30 Ağustos’ta PTT şubeleri açık mı kapalı mı, çalışacak mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda PTT çalışma saatleri, burada işlemleri olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Resmi tatiller arasında yer almasından dolayı açık mı kapalı mı olduğunu merak edenler "30 Ağustos'ta PTT açık mı kapalı mı? Zafer Bayramı 30 Ağustos'ta PTT çalışıyor mu?" sorularının yanıtları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte Zafer Bayramı'nda PTT çalışma saatleri.