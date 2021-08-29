Park halindeki lüks araçları hedef alan hırsızlar önce kendileri de park ediyormuş gibi aracın yanına başka bir araçla yanaşıp kullandıkları özel bir aparatla araçların camını açıyorlar. Ardından araç içerisinde sökülebilecek ne varsa söküp kendi araçlarına koyuyorlar. İddiaya göre bu yöntemle 32 araçtan tam 5 milyon liralık vurgun yaptılar. Mağdurlardan peş peşe şikayetler gelmeye başladı.

32 araçtan 5 milyon lira vurgun yaptılar | Video

32 ARACI SOYDULAR

Neredeyse Avrupa yakasının tamamını mesken tutan hırsızlar araçların farlarını dahi çaldı. Bayrampaşa, Esenler, Bahçelievler, Bağcılar, Başakşehir, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bakırköy ve Sultangazi ilçelerinde meydana gelen 32 araçtan hırsızlık olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

HER BİRİ SUÇ MAKİNASI

Çalışmaların devamında Hırsızların kimlikleri tek tek tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 67 kaydı olan Barış M. (30), 57 kaydı olan Can G.(19), 53 kaydı olan Murat U. (25), 40 kaydı olan Gül U. (43), 37 kaydı olan Doğuş K.(21), 6 kaydı olan Tarık D. (19) ve 1 adet suç kaydı olan Uğurcan A. (18) gözaltına alındı.

7 HIRSIZ TUTUKLANDI

5 Milyon liralık vurgun yaptıkları öne sürülen 7 hırsız Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Şüphelilerin hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde araca giren hırsızların camdan çıkıp sürüne sürüne gittikleri anlar görülüyor.