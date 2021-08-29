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Giriş Tarihi: 29.8.2021 13:07

Adalet Bakanı Gül açıkladı: Çumra Savcısı Mustafa Filiz hayatını kaybetti

İLKER TURAK İLKER TURAK
Adalet Bakanı Gül açıkladı: Çumra Savcısı Mustafa Filiz hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Çumra Cumhuriyet Savcısı Mustafa Filiz (33), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Çumra Cumhuriyet Savcısı Mustafa Filiz (33), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Başsağlığı mesajı yayımlayan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, genç yaşta hayatını kaybeden Mustafa Filiz'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diledi.

Adalet Bakanı Gül, sosyal medya hesabından Çumra Cumhuriyet Savcısı Mustafa Filiz'in, yakalandığı amansız hastalık sonucu genç yaşta hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakan Gül, "Çok üzgünüm. Rabbim rahmetiyle muamele etsin; merhum savcımızın eşi, Konya hakimi Elif Filiz'e, ailesine ve sevenlerine sabır versin" dedi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Çumra Cumhuriyet Savcısı Mustafa Filiz'in ölümünden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Meslektaşımız Mustafa Filiz'e Allah'tan rahmet; meslektaşımız olan eşine ve Yargı camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanı Gül açıkladı: Çumra Savcısı Mustafa Filiz hayatını kaybetti
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