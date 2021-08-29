AK Parti’li vekillerden Ayşe teyze ve İbrahim amcaya ziyaret

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde yaşanan orman yangınında çiftin evleri yanmış ve hayvanları telef olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Temmuz günü Manvgat'ta orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarla bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm bakanlarla birlikte, Antalya'nın Manavgat ilçesi Kalemler Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek onların taleplerini dinlemişti. Erdoğan'ın talimatıyla Manavgat'ta TOKİ tarafından kısa süre içinde inşa edilen yeni evlerinde Ayşe teyze ve İbrahim amcayı ziyaret eden AK Parti Antalya milletvekilleri Dr. Tuba Vural Çokal, İbrahim Aydın, Kemal Çelik, Atay Uslu ve Mustafa Köse, İbrahim amca ve Ayşe teyze ile yeni yapılan evlerinde sohbet ettiler.

Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal, İbrahim amcaya ve Ayşe teyzeye Cumhurbaşkanı'nın selamlarını ilettiklerini söyledi.

CUMHURBAŞKANI 5 BAKAN İLE MANAVGAT'A GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Manavgat'taki yangında zarar gören vatandaşları ziyaretinde kendisine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu eşlik etmişlerdi.

MANAVGATTA 60 BİN HEKTAR ORMAN YANMIŞTI

Manavgat İlçesinde 28 Temmuz günü çıkan yangın 11 gün sürmüş, yaklaşık 60 bin hektar orman yanarak kül olurken, yangında 59 mahalle yanarak kül olmuştu.