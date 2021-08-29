Belediye başkanı kendini hedef alan küfürlü paylaşımları ifşa etti

Mobilya başkenti olarak bilinen İnegöl'de Belediye Başkanı Alper Taban'ın hedef alan Mesut Boşnak isimli bir sosyal medya hesabı maske ve mesafe kuralını gerekçe göstererek başkana ağza alınmayacak küfürler etti.

İki farklı paylaşımla eğlence düzenlenen bir site bahçesinde çekilen fotoğrafı kullanan sosyal medya kullanıcısı "Senin maskenin de seninde Alper Taban.... a***k" şeklinde paylaşım yaptı. Bu iki paylaşımı kendi sosyal medya hesabından paylaşan belediye Başkanı Alper Taban, kendisine edilen küfürlere tepki gösterdi.

HALKIN SEVDİĞİ BAŞKAN

AK Partili Alper Taban, ilçe halkı tarafından çok seviliyor ve başarılı bulunuyor. Yapılan yerel seçimlerde yüzde 63.57'lik bir oy oranıyla seçimi kazanan Taban'a yönelik bu paylaşıma vatandaşlarda tepki gösterdi.

Başkan Taban ise kendi sosyal medya hesabında şunları yazdı: "Üzülerek paylaştığım bu küfürlü gönderi için sizlerden özür diliyorum. Ancak şunu net ifade etmeliyim ki; sosyal medyada da olsa kimsenin kimseye edepsizlik yapmaya hakkı yok. M.B. ya özür dilersin ya da Mahkeme-i Kübra'da hesaplaşırız."